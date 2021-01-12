Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 29 января

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима «Повышенная готовность» в регионе до полуночи 29 января. Соответствующий документ публикует краевой оперативный штаб. Ранее режим повышенной готовности на Кубани действовал до 13 января текущего года.

Согласно постановлению, как и прежде, лица старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать в указанный промежуток времени режим самоизоляции, за исключением случаев, связанных с передвижением в границах одного муниципалитета.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, предыдущее аналогичное постановление, продляющее режим повышенной готовности в крае с 31 декабря 2020 года по 13 января 2021 года, глава региона подписал 30 декабря. Тогда губернатор ввел очередные послабления ограничительных мер в части разрешения работы кинотеатров при условии соблюдения максимальной загрузки зрительного зала не более 15%.

Как и прежде в Краснодарском крае сохраняется масочный режим, а также требование соблюдения социальной дистанции в 1,5 м. Сохраняется запрет на проведение массовых развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. При этом число участников деловых мероприятий допустимо до 100 человек.

Дмитрий Михеенко