Мосгорсуд отобрал присяжных по делу полицейского, расстрелявшего коллег в метро

В Мосгорсуде отобрали присяжных, которые вынесут вердикт по делу полицейского Алексея Смирнова, стрелявшего в коллег на станции метро «Рязанский проспект» в сентябре 2019 года. Следующее заседание пройдет завтра, 13 января.

«Суд во вторник отобрал коллегию по делу Смирнова. Следующее заседание назначено на среду, 13 января»,— сообщили ТАСС в суде. Ранее несколько раз отобрать коллегию присяжных заседателей не удавалось. Это было связано с неявкой всех кандидатов, а также с отсутствием по состоянию здоровья одного из потерпевших.

Инцидент со Смирновымпроизошел 18 сентября 2019 года. Он получил от гражданина Киргизии, не имевшего при себе документов, 2 тыс. руб. Деньги были спрятаны в пачку бумажных платков. Сотрудники управления собственной безопасности попытались предъявить доказательства взятки, тогда полицейский выхватил пистолет и открыл огонь. Один из полицейских был убит. Обвиняемый попросил прощения за свои действия, но не объяснил их мотивы.

О развитии дела — в публикации “Ъ” «Прапорщик попросил прощения, но не повинился».