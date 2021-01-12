Петербургский ЗакС рассмотрит законопроект о возвращении вытрезвителей

Заксобрание Петербурга рассмотрит законопроект о возвращении вытрезвителей. Предполагается, что полномочиями по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая создание специализированных организаций для оказания такой помощи, будет наделено правительство города. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского парламента.

Отметим, что следующее заседание городского ЗакСа должно состояться в среду, 13 января. Однако в повестке обсуждение вопроса о вытрезвителях на сайте законодательного органа не значится.

Напомним, что в конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о возрождении в стране системы платных вытрезвителей с 1 января 2021 года. С начала этого года регионы могут самостоятельно создавать данные учреждения. Предполагается, что они будут открыты на базе государственно-частного партнерства.