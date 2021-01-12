Новая волна аномальных морозов идет на Ярославскую область

Похолодание в некоторых регионах Центральной России, в том числе, в Ярославской области, усилится со среды, 13 января, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Специалист отметил, что в регионе волна аномального холода с отклонениями от нормы на 7-13 градусов продлится минимум до субботы.

Господин Вильфанд уточнил, что волной холода называется падение в зимнее время температуры воздуха ниже нормы на семь и более градусов в течение продолжительного времени.

«Похолодание будет не просто продолжаться, а усиливаться. Это затронет всю европейскую часть России. Будет ниже нормы на 7-10 градусов, а в некоторых регионах, в частности, в Ярославской, Костромской, Ивановской и Вологодской областях, – даже на 10-13 градусов ниже нормы. Настоящая волна холода придет с 13 января и минимум до 16 января»,— цитирует ТАСС Романа Вильфанда.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в связи с аномальными морозами на территории Ярославской области Губернатор Дмитрий Миронов сегодня поручил руководителям городов и районов области, профильным департаментам правительства региона, МЧС и коммунальным службам перейти на работу в режим повышенной готовности.

Накануне региональное МЧС распространило экстренное предупреждение об аномальных морозах в Ярославской области. По данным спасателей, в период с 12 по 16 января в регионе температура воздуха будет опускаться до минус 31 градуса.

Антон Антонов