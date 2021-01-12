Ярославский губернатор из-за морозов ввел режим повышенной готовности

В связи с сильными морозами на территории Ярославской области Губернатор Дмитрий Миронов дал поручение руководителями городов и районов области, профильным департаментам регионального правительства, МЧС и коммунальным службам работать в режиме повышенной готовности. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Провел оперативное совещание, в связи с понижением температуры. Поручил руководителями муниципальных образований, профильным департаментам правительства, МЧС, коммунальным службам работать в режиме повышенной готовности. В морозы возрастает вероятность возникновения различных происшествий»,— рассказал губернатор.

Он отметил, что при возникновении нештатных ситуаций нужно обеспечить оперативное реагирование, чтобы быстрее решать возникающие проблемы.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что сегодня утром в Рыбинске произошла крупная коммунальная авария. Без отопления, водоснабжения и электроснабжение на некоторое время остались жители нескольких микрорайонов города. На место оперативно выехали аварийные бригады и в течение часа электроснабжение было восстановлено. Ремонтные работы по устранению причин аварии продолжаются.

Накануне региональное МЧС распространило экстренное предупреждение о резком понижении температуры в Ярославской области. По данныс спасателей, в период с 12 по 16 января в регионе будут морозы до минус 31 градуса.

Антон Антонов