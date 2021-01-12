Вашингтон готовится к инаугурации

ФБР предупреждает о подготовке вооруженных протестов сторонников Дональда Трампа по всей стране. В том числе и в день инаугурации Джо Байдена, 20 января. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на документ ФБР для служебного пользования. Организацией этих акций якобы занимается ультраправая группировка Boogaloo, которая верит в неизбежность открытого противостояния.

Как сообщил корреспондент NBC Том Винтер, начиная с 16 января, радикалы могут совершать нападения на Капитолий в Вашингтоне, на административные здания в столицах других штатов, устраивая там волнения и беспорядки.

«Что мы видим в открытом доступе, что мы слышим от наших собственных источников, что мы получаем из соцсетей? Во-первых, примерно с 17 января возрастет вероятность вооруженных протестов в столицах штатов, в частности там, где были претензии к подсчету голосов выборщиков. Я думаю, мы все понимаем, о каких штатах идет речь.

Кроме того, если где-то в районе 16 января Конгресс каким-то образом все же настоит на применении 25-й поправки, это дополнительно может подтолкнуть несогласных к вооруженному восстанию в Вашингтоне.

Эта информация вполне согласуется с настроениями, которые мы видели в социальных сетях и в СМИ до 6 января и уж тем более после. Часть американского населения считает, что вооруженное восстание в различных местах необходимо, чтобы протестовать против результатов выборов. Если кто-то еще не понял, на прошлой неделе для правоохранителей прозвенел будильник эпических размеров», — заявил Том Винтер.

Тем временем, президент Дональд Трамп объявил в столице режим ЧС на две недели, чтобы не допустить беспорядков, как это было 6 января. Территорию вокруг здания Конгресса патрулируют сотрудники Национальной гвардии.

Тем не менее, столица готовится к инаугурации, сообщил корреспондент “Ъ FM” в Вашингтоне Михаил Комадовский: «На трибуне, где Джо Байден должен будет принести присягу и вдоль Пенсильвания авеню, это такая основная артерия транспортная в американской столице, где, собственно, и расположен Белый дом, установили флаги Соединенных Штатов Америки и флаги округа Колумбия. В то же время на капитолийском холме появился двухметровый забор, такой же мы могли видеть вокруг Белого дома во время протестов Black Lives Matter полгода назад. На месте дежурят солдаты Национальной гвардии. В день инаугурации Джо Байдена в Вашингтон будут стянуты 15 тыс. служащих Национальной гвардии. Уже сейчас в Вашингтоне находятся более 6 тыс. солдат. Несмотря на то, что большинство мероприятий в рамках недели, когда будет проходить инаугурация, виртуальные, отели предлагают специальные тарифы для тех, кто все же хочет приехать. Ценник стартует от нескольких тысяч долларов. Некоторые отели, например, предлагают свои номера в безвозвратном порядке, то есть отменить бронирование будет невозможно. Количество гостей, которые точно едут в Вашингтон на инаугурацию, намного ниже, чем, например, в 2016 году, и всему виной пандемия коронавируса. В этот прайс входит обычный номер в отеле в центре Вашингтона, в котором нет никаких дополнительных опций для гостей. То есть фактически клиент получает обычный пакет услуг, который мог бы получить в другой день за сумму в разы меньше. И, скорее всего, такой ценник рассчитан на официальные делегации, на бизнесменов, людей, которые так или иначе связаны с политикой.

При этом существуют призывы сторонников президента Дональда Трампа продолжать, как они говорят, бороться за выборы президента США. Например, некоторые мои коллеги получили на свои телефоны звонки, и вместо номера телефона на дисплее отображались слова Our Revolution, то есть “Наша революция”. Кто организовывает такие звонки, о чем идет речь, пока неизвестно. Насколько я знаю, некоторые радикально настроенные сторонники Трампа говорят, что они свято верят в то, что он останется в офисе. На выходные запланированы сразу несколько мероприятий. Непонятно, какова вероятность того, что люди все-таки соберутся, учитывая, что Вашингтон просто наполнен сотрудниками правоохранительных органов, внутренних войск».

Дональд Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена. Это четвертый подобный случай в истории США, и первый за полтора века, когда бывший президент игнорирует церемонию.

Что это означает? И как будет выглядеть инаугурация? На эти вопросы “Ъ FM” ответил бывший посол России в США Владимир Лукин, который в 1992 году присутствовал на инаугурации Билла Клинтона: «Это происходит на ступеньках Белого дома. Потом люди перемещаются в Конгресс, на ступеньках Конгресса собираются конгрессмены, сенаторы, дипломатический корпус. В 1992 году мы долго стояли и ждали, пока нас на наши места там определили. После этого избранный президент в присутствии всех прочих президентов, в присутствии своей семьи произносит короткую речь, присягу председателю верховного суда на верность конституции и американским законам. С этого момента он официально становится президентом Соединенных Штатов. Потом обычно происходит парад.

Бывший президент обычно не выступает. Выступает только президент уже избранный. А бывший глава государства просто присутствует, пожимает ему руку, символически передавая власть. Такая установилась традиция, которая сейчас прервалась.

Это серьезная психологическая проблема, потому что является перерывом в непрерывности американского демократического процесса.

Она никак не повлияет, конечно, на сам процесс передачи власти, он предрешен, но это нехороший симптом для американской политической системы. Америка в глазах очень многих людей, но, прежде всего, в своих собственных глазах перестает быть непогрешимым эталоном демократического процесса, правового процесса.

Скорее всего на этой церемонии обязанности президента будет исполнять Майк Пенс, потому что он участвовал во всех процедурах. Я не удивлюсь, если вице-президент продолжит эту линию, вместо президента передаст власть».

В российском посольстве сообщили, что получили приглашение на инаугурацию. Ожидается, что в церемонии примет участие посол Анатолий Антонов.

Александр Рассохин