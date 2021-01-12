Комарова сравнила нарушителей масочного режима с распространителями наркотиков

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова в ходе заседания окружного оперштаба сравнила нарушителей масочного режима с распространителями наркотиков.

«Все мы знаем, что употребление наркотиков — это смертельная опасность. И те лица, которые занимаются распространением наркотиков, совершает тяжкое преступление и несут самую высокую степень ответственности. Когда мы не надеваем маску, а это первое требование при пандемии, мы становимся распространителями для других людей», — считает госпожа Комарова.

Губернатор потребовала у руководства окружной полиции, Росприроднадзора и местного самоуправления усилить контроль за соблюдением масочного режима. Кроме того, она распорядилась проверять все сообщения в социальных сетях о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, ранее от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19, в возрасте 60 лет умер первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин.

С начала пандемии в ХМАО зафиксировано 43 715 случаев заболевания COVID-19, при этом 40 001 человек уже выздоровел, 591 пациент скончался.