За прошлый год смертность в Черноземье больше всего выросла в Липецкой области, почти на 20%

Максимальный прирост смертности в 2020-м по сравнению с предыдущим годом среди регионов Черноземья оказался в Липецкой области – на 19,4%. В регионе за 11 месяцев умерли 17,818 тыс. человек, следует из данных Росстата, проанализировавшего данные смертности в субъектах РФ за январь-ноябрь 2020-го.

При этом минимальный рост смертности, согласно официальной статистики, отмечен в Орловской области – на 9,3% (11,409 тыс. человек) по отношению к 11 месяцам 2019 года. В Тамбовской области в 2020-м умерло на 12,6% больше людей, чем в позапрошлом году (15,763 тыс. человек). В Воронежской – рост на 12,3% (33,848 тыс. человек - самый высокий в макрорегионе в абсолютных цифрах). В Белгородской области смертность увеличилась на 11,9% (21,352 тыс. человек), в Курской – на 9,9% (16,749 тыс. человек). Отметим, что в ЦФО прирост смертности выше Липецка только в Москве – на 20,1%.

В пресс-службе облправительства пока не комментируют данные Росстата за неполный прошлый год. Вице-губернатор Александр Ильин, курирующий сферу здравоохранения, в разговоре с “Ъ-Черноземье” воздержался от подробных размышлений о значительном приросте умерших в Липецкой области. «Для корректного анализа надо дождаться итоговую статистику по году и сопоставить ее с теми мероприятиями по снижению смертности, которые проходили в регионе в 2019 году. Надо учесть, насколько изначально был высок уровень смертности, чтобы понять характер относительного прироста», — сказал чиновник.

Во время прошлогоднего интервью «Ъ» глава области Игорь Артамонов признал наличие проблем в местном здравоохранении, но не посчитал их радикальными: «Если сравнивать с другими странами, у нас в инфекционном направлении все сохранилось, потому и смертность, в общем-то, невысокая. Липецкая область — 0,5 смерти на 100 тыс. человек. В США — 32, в Великобритании — 61, в Германии — 10. То есть у нас ситуация в 20 раз лучше, чем в Германии»!

Как еще первая волна пандемии коронавируса отразилась на показателях смертности в макрорегионе, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова, Сергей Толмачев