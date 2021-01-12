«Матч ТВ» покажет часть игр нового сезона НХЛ

Телеканал «Матч ТВ», «Яндекс» и видеосервис Wink покажут матчи чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нового сезона. Телеканал покажет только некоторые игры, последний раз он транслировал игры НХЛ в 2016 году.

«"Яндекс" договорился с партнерами о трансляциях сезона НХЛ 2020/21. Начиная с 14 января матчи можно будет смотреть на "Яндексе", в видеосервисе Wink и на канале "Матч ТВ". Владельцы подписки "Яндекс Плюс" и подписчики Wink смогут без рекламы посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли, "Матч ТВ" покажет отдельные игры»,— сообщает «Яндекс».

В частности, 17 января на «Матч ТВ» можно будет посмотреть матч «Питтсбург»--«Вашингтон».

Новый сезон НХЛ начнется 13 января. Первый матч запланирован на 14 января в 1:30 мск. «Яндекс» приобрел права на трансляции игр НХЛ в России в августе 2019 года.