Чиновники из Самарской области незаконно построили дома возле нацпарка «Бузулукский Бор»

Прокуратура Самарской области выявила факт незаконной постройки частных домов в Борском районе возле национального парка «Бузулукский бор». Об этом “Ъ-Волга” сообщили в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, частные дома принадлежат жене главы Борского района Наталье Ардабьевой, супруге первого замглавы Борского района Владимира Инченкова Татьяне Леонтьевой и руководителю МУП «Борский районный земельный кадастр» Михаилу Борисовскому.

Как выяснило надзорное ведомство, дома были построены без разрешения органов местного самоуправления.

Эдуард Ардабьев занимает пост главы Борского района с ноября 2010 года. Он является одним из немногих глав — политических долгожителей в регионе. Назначенный на этот пост еще губернатором Владимиром Артяковым чиновник сохранил свой пост и при Николае Меркушкине, и при Дмитрии Азарове.

Прокуратура Борского района ранее разбиралась с конфликтом интересов в руководстве муниципалитета. Жена главы района Эдуарда Ардабьева последние девять лет возглавляла фин­управление райадминистрации и занималась тендерами, которые выигрывали одни и те же компании. Надзорный орган обязал господина Ардабьева уволить супругу.

Евгений Чернов