Малайзия для борьбы с коронавирусом приостановила работу парламента и ввела ЧС

Король Малайзии одобрил введение в стране режима ЧС, предусматривающий приостановление работы парламента, отмену любых выборов, и расширение полномочий правительства, полиции и военных. Сделано это, как сообщается в заявлении королевского дворца, чтобы ограничить распространение COVID-19. Режим ЧС может продлиться до августа.

Как сообщает Reuters, с просьбой о введении режима ЧС к королю обратился премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин. «Хочу вас заверить, что гражданское правительство продолжит свою работу. Режим ЧС, объявленный королем,— это не военный переворот, и комендантский час вводиться не будет»,— заявил премьер-министр. В обращении к нации он подчеркнул, что выборы начнут проводиться «как только специальный независимый комитет объявит, что эпидемия COVID-19 пошла на спад или полностью взята под контроль и проводить выборы безопасно».

Днем ранее глава правительства ввел запрет на поездки по стране и режим локдауна в Куала-Лумпуре и пяти штатах страны пока сроком на две недели. Число новых случаев заболевания в стране достигло рекордных отметок — 3 тыс. в день. Общее число заражений превысило 138 тыс., 555 заболевших умерли.

Это первый случай, когда из-за пандемии COVID-19 вводится общенациональный режим ЧС, предусматривающий прекращение работы парламента. Сейчас режим ЧС действует, например, в столице и нескольких префектурах Японии, в отдельных провинциях Канады и штатах США. Режим ЧС также вводился ранее, например, на всей территории Чехии, но без приостановки работы парламента.

Алена Миклашевская