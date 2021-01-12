Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о самых интересных ювелирных украшениях, которые представлены в Москве.

До конца января всем любителям ювелирного дела я советую зайти в бутик Piaget на Столешниковом переулке. Никакой масштабный выставки тут нет, всего несколько произведений высокого ювелирного искусства, которые на время приехали в Москву. Но посмотреть все равно стоит. Как минимум потому что изделаия превосходно иллюстрируют, что такое haute joaillerie в понимании швейцарского бренда.

Конечно, его ювелирная история не такая уж и долгая. Гораздо дольше бренд известен как часовой, а ювелирно-часовым он стал только в середине ХХ века. Тем не менее в эти золотые годы Piaget сотрудничал с Дали и Арманом, обрел свой фирменный стиль и техники, которые хранят до сих пор. Дивной красоты классические браслеты с бриллиантами. Тут узнаваем почерк Piaget, ведь часто используется любимая брендом огранка «маркиза», названая в честь маркизы де Помпадур.

«Маркизы» стали и подвесками в крупных серьгах, только тут это уже сапфиры. Но самое интересное украшение из тех, что сейчас в Москве, — колье с турмалинами и мотивом пальмовых листьев, которые тут выполнены в технике гравировки по золоту — ею в Piaget владеют как в никаком другом бренде. На женевской мануфактуре есть отдельное подразделение, которое занимается именно декоративный обработкой золота. На пальмовых листьях это гравировка в фирменной технике «палас». И она чудо как хороша.