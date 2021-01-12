Станислав Свечкарь возглавил управление потребительского рынка Белгородской области

Бывший заместитель мэра Белгорода по экономике Станислав Свечкарь назначен начальником управления потребительского рынка Белгородской области с 11 января 2021 года. Приказ о назначении подписан первым заместителем начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Андреем Извариным.

Мэрию Белгорода Станислав Свечкарь покинул в начале декабря 2020 года, не проработав там и полугода. Он был назначен вице-мэром в июне 2020 года. Ранее господин Свечкарь занимался бизнесом.

Как в Белгородской области сменился глава региона, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова