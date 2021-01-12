Евро опустился ниже 90 рублей впервые с 4 января

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 90 руб. впервые с 4 января. По данным торгов на 14:31, евро снизился на 0,94%, до 89,94 руб. К 14:45 евро достиг 90,04 руб. (–0,83%), доллар — 74,07 руб. (–0,78%).

Индекс Мосбиржи растет до 3490,44 пункта (+0,23%), индекс РТС — до 1484,63 пункта (+1,23%). Ранее сегодня индекс Мосбиржи обновил очередной исторический максимум — 3520 пунктов.

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,56%, до $56,53 за баррель, стоимость WTI поднимается на 1,39%, до $52,98 за баррель.