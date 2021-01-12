В Удмуртии зафиксировали новый рекорд по выпавшим за сутки осадкам

27 декабря 2020 года в Удмуртии выпало 12 мм осадков. Это новый рекорд, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики. Предыдущий максимум был достигнут в 1995 году и составлял 8 мм.

Отметим, что за 10 дней января 2021 года в Ижевске выпало 22,3 мм осадков при месячной норме 32 мм. Из них 7 мм выпало за 10 января. В этот день в республике ввели временное ограничение движения для междугородних автобусов и грузовых автомобилей. Кроме того, авиакомпании «Ижавиа», «Аэрофлот» и «Победа» изменили расписание ряда рейсов в Ижевск.