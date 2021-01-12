Власти Амстердама хотят запретить иностранцам посещение кофешопов

Мэр Амстердама Фемке Халсема в обращении к членам городского совета предложила ввести ограничения на посещение кофешопов для иностранных туристов, сообщает The Guardian. Согласно предложению мэра, в 166 кофешопов Амстердама, где можно купить марихуану, должны пускать лишь граждан Нидерландов. По мнению мэра, это позволит снизить уровень организованной преступности и сократить масштабы наркотуризма, который не всегда приветствуется жителями города и местным бизнесом.

По данным правительственных исследований, 58% иностранных туристов приезжают в Амстердам именно с целью посещения кофешопа и употребления марихуаны. В основном из-за этого в город, население которого составляет всего 850 тыс. человек, ежегодно приезжают почти 20 млн, а к 2025 году, как ожидается, это число превысит 29 млн. Это негативно сказывается на ситуации в городе, на загруженности улиц, магазинов, отелей, но мало что дает бюджету города, поскольку большинство приезжих не тратят деньги ни на что, кроме кофешопов. По словам госпожи Халсема, «Амстердам хочет привлекать туристов, но именно своей собственной красотой, многоликостью, учреждениями культуры» и город останется «открытым, гостеприимным и толерантным» даже после такого запрета.

Предложение мэра Амстердама будет обсуждаться во второй половине января, и на его реализацию, по мнению госпожи Халсема, уйдет несколько месяцев. Между тем аналогичные ограничения уже действуют в ряде других городов, таких как Маастрихт и Хертогенбос, где жители и власти тоже долгое время жаловались на толпы иностранных наркотуристов.

Алена Миклашевская