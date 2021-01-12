Умер претендовавший на пост патриарха РПЦ в 2009 году митрополит Филарет

Епископ Русской православной церкви на покое, почетный Патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Филарет умер в возрасте 85 лет, сообщает белорусское агентство БелТА. Причина смерти не уточняется. 21 декабря Филарета госпитализировали с коронавирусом. Он был одним из кандидатов на московский патриарший престол, который в итоге занял патриарх Кирилл.

Митрополит Филарет родился в Москве, начал церковное служение в 1954 году иподиаконом патриарха Московского и всея Руси Алексия. В 1978 году он стал митрополитом Минским и Белорусским, Патриаршим экзархом Западной Европы, а в 1989 году — митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, постоянным членом Священного синода. В 1992–2013 годах Филарет был митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси, священноархимандритом Свято-Успенской Жировичской обители.

После смерти патриарха Алексия II в 2008 году митрополит Филарет был одним из трех кандидатов на московский патриарший престол, но перед выборами взял самоотвод. В итоге этот пост 27 января 2009 года занял патриарх Кирилл. На престол также претендовал митрополит Калужский и Боровский Климент.

В 2006 году митрополиту Филарету присвоили звание «Герой Беларуси».