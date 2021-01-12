Более одного миллиона родителей в России воспользовались сервисом расчёта детских пособий от Сбера

Уже более миллиона родителей рассчитали положенные на их детей выплаты в сервисе Сбера «Калькулятор детских пособий».



Сегодня родителю достаточно указать регион проживания, возраст ребёнка и свою жизненную ситуацию (статус семьи, наличие работы у родителя), после чего калькулятор выведет список федеральных и региональных пособий на детей и покажет минимальную и максимальную сумму выплат.

Сервис доступен на сайте банка в разделе «Детские пособия» или в мобильном приложении СберБанк Онлайн в «Каталоге», раздел «Для родителей». На портале Сбербанка размещена актуальная информация о том, кому положены выплаты, как их получить и как оформить карту «Мир» для их зачисления.

Сервис был запущен в 2019 году и стал особенно актуальным во время пандемии коронавируса, когда стартовали специальные выплаты для поддержки семей с детьми. Сервис помогает населению получать всю необходимую информацию быстро и в доступной форме.

«На данный момент в России существует 18 федеральных и более 160 региональных видов детских пособий, которые учитывают более 40 разных жизненных ситуаций. Часто родители не знают обо всех положенных им выплатах. Сбер решил эту проблему и создал сервис Калькулятор детских пособий, где в одном месте можно найти всю необходимую информацию: не только какие пособия вам доступны, но и какие документы нужны для получения, как их оформлять и куда будут зачисляться средства», — Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка

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