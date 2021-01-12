ДСК готовит документы для застройки бывшего мясокомбината в центре Воронежа

Структура холдинга «Домостроительный комбинат» - ООО «ДСК-2» - начала подготовку проекта планировки порядка 50 га в Ленинском районе Воронежа, в границы которых входит территория бывшего мясокомбината. Соответствующее постановление опубликовано городской администрацией.

Речь идет о территории, ограниченной улицами Ворошилова, Бахметьева, Пирогова, Свободы, Революции 1905 года и Девицкий выезд. Площадь участка под проект, напомним, составляет порядка 8 га. Ранее стало известно, что на площадке бывшего мясокомбината и угольного склада АО «ДСК» (около 5 га) может возвести «тринадцать башен разной этажности», объединенных в «пять групп закрытыми жилыми дворами». Параметры будущей застройки не раскрываются. Этот участок в конце 2018 года ДСК-2 выкупил за 600,8 млн руб. За указанную сумму были приобретены и инженерные сети, и мощности электроэнергии (не менее 711 кВт), и газа (не менее 1,3 млн куб. м в год). После застройщик увеличил его площадь с 5,4 до 8 га, выкупив смежную территорию.

Где ДСК собирается возвести новый жилкомплекс, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова