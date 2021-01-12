Защита мэра Томска обжаловала продление его ареста

Адвокаты обвиняемого в превышении должностных полномочий мэра Томска Ивана Кляйна направили в суд апелляционную жалобу на решение о продлении его ареста до 13 марта.

«Защита считает вынесенное судебное решение абсолютно не обоснованным. Ни единого доказательства того, что заслуженный пожилой, тяжело больной человек скроется, будет препятствовать расследованию, не было исследовано, однако суд сделал такой вывод»,— сообщает официальный Telegram-канал адвокатов мэра.

По их мнению, суд проигнорировал данные и медицинские документы о «крайне плохом состоянии здоровья» Ивана Кляйна.

При этом адвокаты сослались на показания специалиста, который наблюдает мэра Томска в СИЗО, «который сообщил, что состояние является опасным для жизни, а надлежащих условий для оказания медицинской помощи не имеется».

«В части так называемого второго дела, не было представлено ни единого доказательства обоснованности выдвинутых подозрений, хотя суд в силу закона обязан был провести соответствующую проверку. Все документы касались только первого дела. Это также было проигнорировано, что учтено при подготовке апелляционной жалобы»,— заключила защита.

Как сообщалось, в понедельник Кировский районный суд Томска по ходатайству следствия продлил арест Ивана Кляйна на два месяца, до 13 марта. В отношении него заведены два уголовных дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, мэр Томска помешал томскому предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к пивзаводу. Там бизнесмен планировал возвести жилой квартал. Кроме того, градоначальника подозревают в незаконном выделении своей младшей дочери Светлане земельного участка площадью 850 кв. м в престижном районе Томска в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости. Сам господин Кляйн вину отрицает. На период следствия он отстранен от должности.

Подробнее о деле мэра и о том, как суд временно отстранил его от должности — в материале “Ъ-Сибирь” «Мэры прямого воздействия».

Дарья Решетникова