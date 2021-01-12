Мэру Томска продлили арест на два месяца

Кировский районный суд Томска продлил арест мэра Ивана Кляйна до 13 марта, сообщила “Ъ-Сибирь” его адвокат Марина Вихлянцева.

О продлении на два месяца срока содержания обвиняемого в превышении должностных полномочий главы города ходатайствовало следствие.

Адвокаты Ивана Кляйна незадолго до заседания о продлении меры пресечения сообщали, что обвинение по второму уголовному делу их подзащитному еще не предъявлено.

Иван Кляйн был задержан 13 ноября. В отношении него заведены два уголовных дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, мэр Томска помешал томскому предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к пивзаводу. Там бизнесмен планировал возвести жилой квартал. Кроме того, градоначальника подозревают в незаконном выделении своей младшей дочери Светлане земельного участка площадью 850 кв. м в престижном районе Томска в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости. Сам господин Кляйн вину отрицает. На период следствия он отстранен от должности.

Дарья Решетникова