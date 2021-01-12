РНКБ запускает акцию по продукту «Экспресс-гарантия» для юридических лиц В Банке РНКБ стартовала акция по продукту «Экспресс-гарантия» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По условиям акции для участников государственных закупок в рамках Федеральных Законов 44-ФЗ, 223-ФЗ и Постановления Правительства 615-П были снижены тарифы по всем сегментам сумм банковских гарантий.

Клиенты могут воспользоваться предложением и оформить гарантию для обеспечения участия в конкурсе, исполнения контракта, покрытия аванса либо гарантийных обязательств.

Отметим, что минимальная сумма комиссии по данному продукту составляет всего 1000 рублей.

Кроме того, в соответствии с новыми условиями продукта:

клиент может воспользоваться гарантией обеспечения гарантийных обязательств на максимальный срок до 6-ти лет

упрощен порядок рассмотрения и пакет документов по заявкам до 10 млн. рублей

Детальнее с информацией об условиях акции можно ознакомиться на официальном сайте банка.