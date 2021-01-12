ВТБ: траты свердловчан на новогодние развлечения выросли на 23%

С 1 по 8 января жители и гости Свердловской области потратили на отдых и развлечения в регионе более 235 млн руб., что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.

«Динамика связана с ростом популярности внутреннего туризма и встречей Нового года в "домашнем" регионе», — говорится в сообщении банка. В частности, оборот в гостиничном сегменте во время каникул вырос на 14%, количество транзакций — на 7%. Средний чек в этом сегменте составил 4,3 тыс. руб.

Помимо этого, в 1,5 раза увеличились траты на прокат автомобилей и на 8% — на транспортные услуги. Как следует из данных банка, количество посетителей развлекательных учреждений Свердловской области выросло на 4%. В этом сегменте средний чек составил 1,5 тыс. руб.

В то же время оборот продуктового ритейла в регионе не изменился относительно прошлогодних новогодних каникул. Однако объем покупок в алкомаркетах вырос на 10%, говорится в исследовании.

В целом по России траты на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники составили более 22,5 млрд руб., что на 500 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля онлайн покупок в общем объеме трат выросла с 30 до 40% и составила 9 млрд руб.

Ранее “Ъ-Урал” писал, что Свердловская область вошла в число регионов, где представлены самые бюджетные варианты для отдыха в новогодние праздники.

Михаил Мананников