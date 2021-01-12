Новые возможности Единого справочно-экспертного пространства в условиях пандемии

Пермский проект Единого справочно-экспертного пространства (ЕСЭП) для учреждений региона в прошедшем году завершил период массовой апробации и перешел к фазе региональной кастомизации на уровне краевых ведомств и органов муниципального управления. О новых возможностях ЕСЭП и его реализации рассказал Евгений Лихачев, директор компании «ИНФОРМРЕШЕНИЯ» (г. Пермь), выполняющей функции интегратора ЕСЭП в Пермском крае.

– Евгений Анатольевич, расскажите, что же такое ЕСЭП?

– По сути, ЕСЭП – комплексная отраслевая среда для всех отраслей государственного управления, которая реализуется на базе 12 специализированных информационных платформ (баз знаний), адаптированных под отдельные отрасли либо под категории сотрудников учреждений госсектора. Наименование ресурсов отражает их целевое назначение: «Образование», «Завуч», «Культура», «Госфинансы», «Госзаказ», «Кадры», «Охрана труда», «Юрист». Для организаций и учреждений здравоохранения отведен отдельный набор специализированных ресурсов: «Главный врач», «Главная медсестра», «Экономика ЛПУ» и «Консилиум». Основой для создания ЕСЭП стали экспертные решения, разработчиком которых является медиагруппа «Актион-МЦФЭР» (г. Москва). При этом за счет регионального информационного наполнения, учитывающего специфику нашего региона, благодаря взаимодействию с краевыми ведомствами и муниципальными образованиями, ЕСЭП стало уникальной экспертной платформой, аналогов которой до запуска проекта не было.

– Какого рода информация в этих отраслевых ресурсах, как осуществляется доступ к платформам? Расскажите подробнее, пожалуйста.

– В ресурсах ЕСЭП в рамках единого окна представлены пять источников: рекомендации чиновников и экспертов отрасли, трехуровневая экспертная поддержка, обширная онлайн-библиотека профильных журналов и книг для всех категорий сотрудников учреждений, онлайн-мероприятия с участием ведущих лекторов и, конечно же, правовая база, а это более 59 млн документов федерального, регионального, муниципального законодательства и судебной практики.

Доступ к ресурсам осуществляется онлайн, с любого мобильного устройства: планшета, смартфона и, конечно, с любого рабочего или домашнего компьютера. Все пользователи наших ресурсов становятся мобильными, что в условиях нелегкого 2020 года не просто наше конкурентное преимущество, а необходимость. В условиях дистанционной работы все участники ЕСЭП: управленцы, специалисты бухгалтерий, кадровых, юридических и финансовых служб, – на «удаленке» имеют возможность принимать оперативные решения, опираясь на экспертные мнения и рекомендации, нормы законодательства и судебной практики, снижая таким образом риски ошибок и повышая уровень управления.

– Насколько востребованы в условиях пандемии оказались отраслевые ресурсы?

– Посещаемость ресурсов существенно возросла, по некоторым дням трафик вырос в два-три раза. Это напрямую говорит о востребованности информации.

Например, ресурс «Консилиум». Там содержатся клинические рекомендации по врачебным специальностям и группе диагнозов, протоколы ведения пациентов, документы, регламентирующие работу врача и контроль качества медицинской помощи, специальная литература. Редакция ресурса разместила обширный клинический контент по коронавирусной инфекции – более 300 материалов за апрель и май. Редакторы собрали и систематизировали все материалы по диагностике и лечению COVID на русском языке. Перевели рекомендации и протоколы лечения ведущих иностранных изданий. Провели еженедельные вебинары с разборами сложных клинических случаев ведущими экспертами. По вопросам, не освещенным Минздравом, перевели и добавили рекомендации Всемирной организации здравоохранения, европейских и американских ассоциаций, адаптировали их под реалии отечественной медицины.

Отраслевой ресурс «Образование, ориентированный на руководителей образовательных учреждений, позволяет решать такие вопросы, как качество образования, проблемы безопасности образовательных учреждений, вопросы контроля и надзора, экономики и финансов, кадровые вопросы, структуры и управления. Редакция, например, опубликовала план работы на 2020/21 учебный год с новыми формулировками из-за коронавируса. Как составить план по двум документам за два часа? Редкий случай, когда мы не просто объясняем, учим и предупреждаем, а предлагаем сделать нужную работу за четко определенный срок, доказываем поминутным таймингом. Или новые требования Роспотребнадзора к работе школ. Обязательный план и чек-лист, чтобы их выполнить – рекомендация из серии «Бери и делай». Уверен, директора школ оценили это по достоинству.

– Как продвигается проект в Пермском крае?

– За неполный 2020 год постоянную подписку на ресурсы проекта оформили еще более ста бюджетных учреждений. Всего в регионе более 40% школ и детских садов, почти каждое второе учреждение здравоохранения, существенная доля учреждений остальных отраслей социальной сферы на сегодняшний день являются подписчиками.

– Как вы считаете, чем обусловлена такая высокая вовлеченность учреждений региона в ЕСЭП?

– Мне кажется, причина здесь очевидна. Реализованные в рамках ЕСЭП решения существенно сокращают временные затраты учреждений на решение повседневных вопросов, снижают риски совершения управленческих ошибок и уменьшают расходы, исключая необходимость доступа к дополнительным информационным и правовым источникам. И современные руководители в нашем регионе по достоинству оценили эти возможности.

– В чем же уникальность решений именно для бюджетных учреждений в Пермском крае?

– Во-первых, в ресурсах ЕСЭП на постоянной основе осуществляется публикация региональных экспертных рекомендаций краевых министерств, в частности Министерства образования и науки Пермского края, по наиболее востребованным темам. Актуальность рассматриваемых вопросов определяется как на основании реальных запросов учреждений в ресурсе, так и с учетом мнений экспертов.

Во-вторых, подписка к отраслевым ресурсам ЕСЭП для пермских учреждений предоставляется на особых, эксклюзивных условиях, недоступных другим регионам.

Более того, сейчас в свободном доступе для наших учреждений находится вся нормативно-правовая база как федерального и регионального уровня, так и документы краевых министерств и муниципалитетов, систематически публикуемые в ресурсах ЕСЭП, а также рекомендации, издаваемые региональными экспертами.

В следующем году нам предстоит еще много сделать на уровне региональных ведомств. Есть муниципалитеты, где мы еще не успели интегрироваться.

– Евгений Анатольевич, какие еще новые возможности появятся у участников ЕСЭП в следующем, 2021 году?

– В конце 2020 года мы предложили в рамках ЕСЭП подписку на наши новые отраслевые платформы с приставкой «Плюс». «Образование. Плюс», «Госзаказ. Плюс» «Главный врач. Плюс» и так далее. Помимо всех стандартных возможностей ресурса, настоящей изюминкой нового продукта стало корпоративное обучение сотрудников с выдачей документов установленного образца – это дипломы о профессиональной переподготовке или удостоверения о повышении квалификации.

Например, директор школы, оформляя подписку на отраслевой ресурс «Образование. Плюс», имеет возможность обучить весь педколлектив. Комплексно протестировать весь коллектив образовательной организации на предмет возможных пробелов в области профессиональных знаний и навыков. Назначить целевое обучение с учетом результатов тестирования по любой из 45 программ повышения квалификации и переподготовки. Программы – от 16 до 289 часов, количество программ будет увеличиваться. Вручается диплом или удостоверение по окончании обучения. А медицинские работники, подключившись к отраслевым медицинским ресурсам, смогут вступить в систему непрерывного медицинского образования (НМО) и пройти обучение по аккредитованным программам с начислением от 72 до 144 ЗЕТов.

Для всех заинтересованных специалистов мы готовы провести презентацию новых возможностей отраслевых ресурсов. Мне кажется, это лучше один раз увидеть и протестировать в работе.

– Спасибо вам за увлеченный рассказ! Вы создаете действительно уникальные возможности для нашего региона. Куда могут обратиться учреждения, еще не знакомые с ЕСЭП?

– Со многими учреждениями региона мы так или иначе знакомы. Вместе с тем, мы всегда рады тем, кто проявит интерес к ЕСЭП сейчас. Вот наши контакты: info@inform-r.ru, тел. (342) 2-700-129, доб. 200, 232, 233. Руководителем проекта ЕСЭП в нашей компании является Зинченко Юлия Леонидовна, которая с удовольствием ответит на любой вопрос желающих подключиться к Единому справочному экспертному пространству.

Для учреждений, которые не смогли принять участие в массовой апробации ресурсов ЕСЭП на этапе запуска проекта, у нас есть приятный подарок – возможность апробации снова открыта на специальном портале 59.region-gov.ru. Добро пожаловать!