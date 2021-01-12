Трубоукладчик «Академик Черский» возвращается в Калининград

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направляется к порту Калининграда, свидетельствуют данные портала MarineTraffic. С 6 по 11 января судно находилось в зоне строительства газопровода «Северный поток-2».

Работы по укладке двух последних ниток газопровода в водах Дании должны начаться 15 января. Работы будет вести трубоукладчик «Фортуна», суда снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман». Будет ли участвовать «Академик Черский», не сообщалось.

Подробнее о завершении строительства — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».