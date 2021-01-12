Депутат Тюменской облдумы заявился на конкурс по выборам главы Сургута

Депутат думы Тюменской области, член ЛДПР Михаил Селюков подал документы на должность главы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом “Ъ-Урал” рассказал сам господин Селюков. «Я родился в Тюмени, но с 1974 года живу в Сургуте. Это мой родной город и он мне не безразличен»,— пояснил парламентарий.

Михаил Селюков уточнил, что он был 61 в списке тех, кто подал документы на участие в конкурсе. По данным ИА «СИА-пресс», вместе с господином Селюковым заявления подали сотрудница МУП «Сургутские районные электрические сети» Наталья Бенюх и мужчина, который не стал разглашать о себе информацию.

Ранее “Ъ-Урал” писал, что среди кандидатов на пост главы города есть представители «Сургутнефтегаза», руководители частных предприятий, глава регионального благотворительного фонда, депутат думы Сургута, представители строительной компании, заместитель директора АО «Уралсибгидрострой», а также журналисты, фрилансеры и безработные.

Напомним, что сегодня последний день приема документов для участия в конкурсе на пост мэра Сургута. Подать заявку можно до 17:00. Сам конкурс состоится 18 января. Место главы города стало вакантным в начале декабря 2020 года после ухода с поста Вадима Шувалова. Его назначили на должность заместителя губернатора ХМАО.