В Сургуте завершается прием подачи документов на конкурс по выбору главы города

Сегодня в Сургуте завершается прием заявок на участие в конкурса на пост главы города. По данным пресс-службы гордумы, документы подали более 50 человек.

«Среди кандидатов есть десять представителей градообразующего предприятия “Сургутнефтегаз”, несколько руководителей частных предприятий, в том числе регионального благотворительного фонда, депутат думы Сургута, два представителя строительной компании, заместитель директора АО "Уралсибгидрострой"»,— рассказали в гордуме. Документы также подали журналисты, фрилансеры, безработные и жители других городов (Ханты-Мансийска и Лангепаса). Среди претендентов есть шесть женщин, в том числе две многодетные мамы. «Большинство из кандидатов решили не разглашать информацию о себе»,— подчеркнули в гордуме.

Там напомнили, что сегодня последний день принятия документов от претендентов. Заявки можно подать до 17:00. Конкурс по отбору кандидатов назначен на 18 января. По его итогам городские депутаты выберут нового мэра Сургута.

Напомним, место главы города стало вакантным после ухода в отставку Вадима Шувалова. Его назначили на должность заместителя губернатора ХМАО.