Участок в 1 га на улице Чапаева в Воронеже повторно могут разыграть на торгах в конце года

Дом.РФ планирует повторно выставить на торги имущественный комплекс на 1,08 га на улице Чапаева в Воронеже в четвертом квартале 2021 года, следует из анонсов по реализации земельных участков корпорации. Речь идет о разыгранном на аукционе в 2020 году участке, за который ГК Хамина готова была заплатить 141 млн руб. Однако победитель не стал подписывать с агентом договор купли-продажи.

Причиной этого, напомним, стал проект, подготовленный спустя пять дней после аукциона региональным управлением по охране объектов культурного наследия. Документ поставил на учет защитную зону памятника - «Водонапорная башня Романовской слободы», который занимает большую часть участка под застройку. Защитная зона теперь расширена в некоторых местах до 200 м, а в аукционной документации Дом.РФ даже 100 метровая защитная зона, законодательно закрепленная за всеми ОКН с 2016 года, среди обременений указана не была. В пресс-службе Дом.РФ утверждали, что в письме, датированном февралем 2020 года, от управления по охране ОКН Воронежской области пояснялось, что испрашиваемый участок расположен вне защитных зон объектов культурного наследия.

Подробнее о том, почему ГК Хамина отказалась от подписания договора с Дом.РФ, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова