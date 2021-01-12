СКР вновь попросил арестовать экс-следователя по обвинению в поджоге отдела

Следственный комитет России (СКР) снова попросил заключить под стражу бывшего следователя по особо важным делам по Троицкому и Новомосковскому административным округам Москвы Максима Митасова. Ранее его отправили под домашний арест по делу об организации поджога следственного отдела в мае 2017 года.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Митасова… Ранее он был отправлен под домашний арест, однако Мосгорсуд отменил данное решение в апелляционном порядке и отправил ходатайство об аресте Митасова в Басманный суд на новое рассмотрение»,— сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

Максим Митасов обвиняется в организации умышленного уничтожения или повреждении имущества путем поджога (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ч. 3 ст. 294 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Адвокат подсудимого ранее рассказал “Ъ”, что у Максима Митасова был конфликт с начальством. Он является инвалидом второй группы и часто отсутствовал на работе. По данным “Ъ”, исполнителем поджога был уроженец Дагестана Риад Мамедов, которому через посредника следователь передал дубликат ключей и 50 тыс. руб.

Подробности — в материале “Ъ” «Следователь признался в поджоге на домашний арест».