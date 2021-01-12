Более 63 тысяч свердловчан заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердили 361 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе на 12 января составило 63 261. За сутки также подтвердили 18 летальных случаев. С начала пандемии от коронавируса скончались 1 718 человек.

Напомним, в регионе до 18 января действует режим самоизоляции и масочный режим. В конце 2020 года в Свердловской области началась вакцинация от коронавируса. В первую очередь она охватывает медиков и педагогов. Очередная партия вакцины (6 750 доз) поступила в регион накануне. Ожидается, что в марте 2021 года в регион поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V».