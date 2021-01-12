ПСЖ – «Марсель»: прогноз и ставки на матч за Суперкубок Франции 13 января

13 января ПСЖ и «Марсель» разыграют Суперкубок Франции. Матч на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе начнется в 23:00 мск. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме ПСЖ

После декабрьского поражения от «Лиона» (0:1) парижане непобедимы: выиграли у «Лорьяна» (2:0), «Страсбура» (4:0) и «Бреста» (3:0) и поделили очки с «Лиллем» (1:1) и «Сент-Этьеном» (0:0).

У ПСЖ травмированы Хуан Бернат, Данилу, Тило Керер, Преснел Кимпембе, Неймар, Леандро Паредес и Рафинья.

В какой форме «Марсель»

В последний месяц провансальцы выступают нестабильно: одолели «Монако» (2:1) и «Монпелье» (3:1), сыграли вничью с «Реймсом» (1:1) и «Дижоном» (0:0), уступили «Ренну» и «Анже» с одинаковым счетом 1:2.

Жордан Амави, Морган Сансон и Луис Энрике не помогут «Марселю» в матче за Суперкубок Франции.

Очные встречи ПСЖ и «Марселя»

В прошлом матче марсельцы одержали минимальную победу над ПСЖ благодаря голу Товена. Перед этим парижане не проигрывали 20 французских классико подряд.

«Верховыми» оказались 7 из 10 последних очных встреч, а в 6 случаях ставка «Обе забьют» не сыграла.

ПСЖ завоевал 9 Суперкубков Франции. «Марселю» Трофей чемпионов покорился 3 раза. В последний раз – в 2011 году, когда провансальцы одолели по пенальти команду из Парижа.

На что поставить?

ПСЖ победит, и тотал больше 2,5 за 1.82

Четыре последних матча за французский Суперкубок были результативными, и у предстоящей схватки есть все признаки стать «верховой», какими были 6 из 8 последних очных встреч ПСЖ и «Марселя».

«Олимпик» – отличный раздражитель для парижан после скандальной сентябрьской игры в чемпионате, когда в компенсированное время судья удалил 5 человек за драку и оскорбления. ПСЖ набрал отличный ход и в среду возьмет первый трофей под руководством Маурисио Почеттино.

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