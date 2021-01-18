«Мы задаем новый тренд в рекрутинге, который изменит его навсегда»

В конце 2020 года в России появился новый сервис по подбору вакансий для менеджеров среднего и высшего звена — Facancy . Основатели платформы Алена Владимирская и Сергей Дружинин рассказали о том, чем она отличается от существующих проектов в сфере рекрутинга, почему у топ-менеджеров есть проблемы с трудоустройством и зачем нужно читать вакансии даже в первый день выхода на новую работу.

— Сейчас, из-за эпидемии коронавируса, сложности на рынке труда есть у всех. Появление вашего сервиса — это ответ на нынешний кризис занятости?

—Алена Владимирская: Нет, напрямую это не связано, хотя идея платформы появилась в этом году, практически одновременно с пандемией. Но проблема, которую мы хотели бы с ее помощью решить, существует уже несколько лет. Дело в том, что сейчас все больше индустрий начали развиваться в смежные для себя сферы. Банки занимаются телекомом, телеком — ретейлом, агропромышленность — логистикой. И им всем нужны специалисты, которых они раньше никогда не нанимали. С другой стороны, менеджерам среднего и высшего звена становится все сложнее находить себе работу. Большинство работодателей перестают размещать нормальную вакансию на ведущих рекрутинговых порталах, а вместо этого сами подбирают потенциальных соискателей через узкопрофильные группы в социальных сетях, на форумах и с помощью рекомендаций коллег. Когда мы увидели, что ситуация выглядит именно так, мы поняли, что и соискателям, и работодателям необходимы новые каналы связи, чтобы эффективно коммуницировать друг с другом.

— Как ваш новый сервис Facancy сможет решить эту проблему?

— А. В.: Во-первых, мы вручную, с помощью опытных рекрутеров, собираем вакансии по тем источникам, которые сами соискатели обычно не используют. Сейчас их у нас уже 218 — в их число входят LinkedIn, Glassdoor, тематические группы в Facebook, Telegram, «ВКонтакте», корпоративные сайты компаний и хантинговых агентств. В основном это вакансии от компаний, которые расположены в России, но также есть предложения от российских работодателей, работающих в странах СНГ, Европы и на Кипре.

—Сергей Дружинин: Во-вторых, мы создали специальный алгоритм, который выбирает из всего множества известных нам вакансий те, которые могут наилучшим образом подойти конкретному соискателю. Сразу оговорюсь — наш сервис рассчитан в первую очередь на миддл- и топ-менеджеров, которые готовы к переменам в своей карьере. Такой соискатель отвечает на нашем сайте на четыре вопроса из анкеты (размер компании нынешнего работодателя, позиция внутри этой компании, отрасль и функции кандидата на работе (продажи, проекты, продукты и так далее) и начинает получать от нас еженедельную рассылку с 10 вакансиями, которые будут для него наиболее перспективными. Мы запустили ее несколько недель назад, и уже сейчас число наших подписчиков превышает 20 тысяч человек.

—А. В.: Такой спрос доказывает, что мы задаем новый тренд в рекрутинге, который изменит его навсегда.

— Расскажите поподробнее, как работает алгоритм подбора этих вакансий?

— С. Д.: Мы собрали опыт лучших российских работодателей в разных индустриях и на его основе, с учетом также собственного опыта Алены, собранного за 19 лет работы в сфере рекрутинга, разработали матрицы переходов топовых сотрудников из одной индустрии в другую. По этой матрице и происходит подбор вакансий для соискателей.

— Что вы могли предложить, например, топ-менеджеру банка?

— А. В.: Соискатель с профилем в этой сфере может получить вакансии операционного директора в растущем стартапе, руководящую должность в благотворительном НКО или СЕО в компании, занимающейся инновационными финансовыми технологиями. В целом наш алгоритм предлагает соискателю вакансии, подразумевающие расширение его кругозора или навыков в течение года. То есть никто не просит человека полностью поменять свою квалификацию, наоборот, ему показывают, какие навыки, например хорошее знание английского языка, помогут ему выйти на работу в другой отрасли. Наш сервис создан для карьеристов в хорошем смысле этого слова, для тех, кто хочет развиваться наравне с требованиями ведущих работодателей. Ведь нормальный топ-менеджер должен изучать вакансии вне зависимости от того, трудоустроен он сейчас или нет.

— Как вы видите дальнейшее развитие своего сервиса?

—А. В.: До конца года мы хотим привлечь к нашей рассылке 100 тыс. пользователей, что составляет примерно 5% от всех «белых воротничков» в России. Она останется бесплатной — платными могут стать разве что какие-то дополнительные функции, например часть консультаций, которые мы сейчас даем соискателям по поводу вакансий. Может быть, будем рассматривать возможность выхода на зарубежные рынки труда, нашу матрицу переходов между отраслями можно адаптировать под национальные особенности других стран. Но ни масштабирование, ни прибыль для нас не главное — в первую очередь мы хотим сделать хороший продукт и проверить наши гипотезы о российском рынке труда и рекрутинге.