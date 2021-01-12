Дональда Трампа превратили в пустое место. Канадский телеканал СВС подтвердил, что удалил сцену с участием президента США из известного фильма «Один дома 2».Официально это решение объясняется корректировкой рекламного времени. В свою очередь американская ассоциация гольфа отказалась проводить свой чемпионат в гольф-клубе Трампа. Из-за серьезного ущерба бренду этого мероприятия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает кампанию публичного поругания главы государства опасным мероприятием.

Дональд Трамп — враг народа, больше того, всего прогрессивного человечества, просто исчадие ада. Мы наблюдаем очередное коллективное прозрение на грани левой истерики. Надо же до такого додуматься взять и вырезать его из народного фильма «Один дома».

Это уже эффект домино — изгнать его отовсюду, от Twitter до гольф-клуба, в едином порыве проклинать еще действующего президента США. Только что мы это видели: повсеместное коленопреклонение в поддержку темнокожих. Теперь всеобщее осуждение одного человека. В принципе это понять можно: нужен выход пара, на ком-то надо сорвать зло за собственные неудачи, за пандемию, ограничительные меры и неспособность стабилизировать общество. Ведь доля вины в расколе лежит и на демократах тоже, не правда ли?

И еще интересный факт: грабежи магазинов левыми мародерами называются национально-освободительной борьбой, а штурм Капитолия — потрясением основ, страшным преступлением.

Да, конечно, разница есть, но давайте будем объективными. Разберемся, может, быть и левых тоже накажем. Не похоже, что так будет.

Закон и объективность — чем славится западное общество — куда-то в раз исчезли. Налицо сведение счетов, желание любой ценой добить дедушку, несмотря на то, что у него, между прочим, 60 млн избирателей. Слова в его защиту буквально смерти подобны — заблокируют в соцсетях, разобьют витрины, разорят бизнес. Нужно следовать общему тренду — так проще.

Вот уже и Старый Свет возмущается: так нельзя, даже у плохого человека должно быть право на личное мнение, на позицию. В общем и целом покой нам только снится, борьба продолжается. Надежда, правда, есть. В первую очередь на умных и опытных политиков. Речь, в частности, идет о бывшем после в России, без пяти минут главе ЦРУ Уильяме Бернсе.

Есть еще ряд фигур, которые в силах остановить всю эту левую вакханалию и как-то сбалансировать общество, нужны антикризисные менеджеры с ясной головой.

Одна из самых, наверное, обсуждаемых тем: чем кончится эта истерия. Здесь есть серьезная угроза. И Россия прекрасно об этом знает, она это испытала на себе и, более того, продолжает испытывать.

Все это приводит к той самой политике закручивания гаек.

С одной стороны звучат призывы разобраться с Трампом, а с другой — государству вмешаться — силой восстановить свободу слова, или, например, наказывать за непочитание темнокожих, недостаточную толерантность и заодно взять под контроль социальные сети и другие независимые ресурсы, сажать за репосты и так далее.

Социализм и левый крен не приводит ни к чему хорошему.

Ну а что же Москва? Она, в изложении демократов, наряду с Трампом без пяти минут абсолютное зло. Докатились. В чем же дело: это их двойные стандарты или же повод давать не надо? Как всегда, истина посередине. Хотя вопрос во многом дискуссионный.