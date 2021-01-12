Свыше 150 тысяч туристов посетили Адыгею в новогодние праздники

С 1 по 10 января Адыгею посетили более 150 тыс. туристов со всей России, что на треть больше предыдущих показателей, сообщает ОТР со ссылкой на данные регионального комитета по туризму.

Помимо отдыха в горном кластере с катанием на лыжах и популярного зимнего рафтинга, гостям в этом году предлагали гастрономические туры.

В 2021 году для дальнейшего развития туристической отрасли в республике запланирована программа по развитию инфраструктуры, в том числе должна завершиться реконструкция дороги к плато Лагонаки.

Как писал "Ъ-Кубань", Туапсинский район в первой декаде 2021 года принял свыше 19 тыс. отдыхающих из разных регионов России. В Геленджике в новогодние праздники отдохнули больше 20 тыс. человек, Сочи принял 270 тыс. туристов.

Наталья Решетняк