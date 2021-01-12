Мэрия: семья, в квартире которой начался пожар в жилом доме Екатеринбурга, была неблагополучной

Пожар в девятиэтажном доме на Рассветной,7 в Екатеринбурге, где погибли восемь человек, начался в квартире семьи, которая, по предварительным данным, считается неблагополучной. Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

«К сожалению, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем в одной из квартир,— отметил он.— Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим. Семья, в квартире которой был очаг возгорания, к сожалению, по предварительным данным, неблагополучная».

Как ранее сообщалось, пожар произошел ночью 12 января. Площадь пожара составила 30 кв. м., в 03:50 пожар был локализован, 04:06 пожар был ликвидирован. Из подъезда дома были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. «В условиях холодов на базе гимназии № 176 оперативно развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома»,— сообщили в мэрии. СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).