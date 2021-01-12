Сбербанк и ВТБ оценили траты россиян в праздники

В новогодние праздники россияне резко сократили траты в ресторанах и кафе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и почти не уезжали за рубеж, следует из данных Сбербанка и ВТБ. При этом россияне активнее путешествовали по стране и занимались спортом.

По данным «СберИндекса», с 4 по 10 января этого года по сравнению с прошлым расходы населения на покупку авиабилетов оказались на 77% ниже, на отели — на 81,4%, на покупки в duty free — на 87,1%. Выплаты турагентствам снизились на 38,6%. Оказались выше прошлогоднего уровня (+5%) расходы на топливо и услуги автосервисов, так как россияне активнее перемещались по стране на личном транспорте, сообщает РБК.

По статистике ВТБ, 1–8 января россияне перевели турагентствам 457 млн руб., что на треть меньше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом расходы на транспорт выросли на 22% год к году (до 7,6 млрд руб.), на гостиницы — на 15% (396 млн руб.). ВТБ также заметил рост расходных операций на 17% в городах Золотого кольца. Выручка местных кафе и ресторанов выросла на 42%, оборот алкомаркетов поднялся на 32%, расходы на развлечения увеличились на 10%. На российских горнолыжных курортах траты населения в начале января увеличились на 13%, в Москве — на 7%.

Расходы на развлечения 4–10 января были ниже на 40,8%, а на неделе с 28 декабря по 3 января — на 49,1%, следует из данных «СберИндекса». Всплеск расходов зафиксирован в категории «Спорт» — на 40,8% с 4 по 10 января. По информации ВТБ, 1–8 января россияне потратили на развлечения до 3 млрд руб. (+39%, чем годом ранее), при этом расходы на рестораны, бары и кафе упали на четверть — до 1,8 млрд руб., а траты на покупку алкоголя выросли на треть (346 млн руб.).

Потребительская активность на неделе с 28 декабря по 2 января была на 0,5% ниже уровня предыдущего года, 4–10 января — на 1,2%. Покупки бытовой техники и электроники после падения на 3,5% перед каникулами и в их начале позже выросли на 6,3%. Такая же динамика была в категориях «Одежда и обувь», «Мебель и предметы интерьера», «Ювелирные изделия». Расходы на цветы, подарки и алкоголь росли с 28 декабря по 3 января и сократились к концу праздников.

По данным Watcom Group, в новогодние праздники Shopping Index в Москве и Санкт-Петербурге оказался примерно на четверть ниже прошлогодних значений. Закономерно непростым начало года оказалось для ритейлеров и заведений общепита, в которых россияне сократили траты на 10–15%.

О том, как торговые центры остались без праздников, читайте в публикации “Ъ”.