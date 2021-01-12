Мальта раскрыла новых обладателей «золотых паспортов»

Власти Мальты представили список участников госпрограммы, которая предполагает получение гражданства в обмен на инвестиции, за 2019 год. Обладателями «золотых паспортов» стали более 3 тыс. человек. По оценке РБК, в списке не менее 300 выходцев из бывшего СССР, в том числе из России.

Один из получателей «золотых паспортов» — основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников, который входит в список миллиардеров Forbes. Он подтвердил факт получения гражданства.

В списке также тезки российских бизнесменов:

основателя и совладельца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова;

сына экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея (бывший вице-президент НОВАТЭКа, сейчас — совладелец компании DataPro, занимается развитием дата-центров);

одного из основателей девелопера ЛСР Георгия Ведерникова;

акционера компании «Вертикаль» (оператора инфраструктуры для размещения оборудования сотовой связи) Георгия Чумбуридзе;

совладельца «Валента Фарм» (производителя ингавирина и феназепама) Антона Стрекалова;

гендиректора энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева.

В 2020 году произошел скандал с «золотыми паспортами» на Кипре. Власти сообщили о планах проверить все выданные паспорта в обмен на инвестиции с 2002 года. Причиной стали расследования СМИ, в которых утверждалось, что не все обладатели «золотых паспортов» соответствовали правилам получения гражданства.

О том, как приостановка гражданства за инвестиции повлияла на поведение россиян,— в материале “Ъ” «Инвесторы выписываются с Кипра».