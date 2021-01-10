ХК «Ижсталь» обыграл пермский «Молот-Прикамье» со счетом 3:2

Хоккейный клуб «Ижсталь» победил в домашнем матче пермский «Молот-Прикамье» со счетом 3:2. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской команды.

«Хороша игра была. Тяжелая. Ребятам было трудно, они выбились из игрового ритма. Сказался большой перерыв, во время которого подгрузили их немножко. Все-таки впереди еще два месяца игр. Думаю, дальше будет легче. Будем набирать форму за счет игр. Большой перерыв сказался именно на движении команды. В последней поездке играли лучше именно по движению. Реализовали сегодня свои шансы в большинстве, отстояли в меньшинстве. Спасибо ребятам за самоотверженную игру. Они бились, пластались, ловили шайбу на себя. Тяжело было, доигрывали уже в три состава. Всю команду и болельщиков — с победой. Будем готовиться к следующей игре»,— отметил главный тренер «Ижстали» Альберт Логинов после матча.

Отметим, что в настоящее время «сталевары» занимают последнее 26 место в таблице чемпионата ВХЛ, набрав 20 очков. «Молот-Прикамье» находится на 25 строчке с 23 очками.