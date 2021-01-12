Индекс отыгрывает каникулы

В понедельник, 11 января, индекс Московской биржи впервые в истории поднялся выше уровня 3500 пунктов. В ходе торгов он достигал отметки 3516,9 пункта, на 1,8% выше значений закрытия пятницы. По итогам дня он остановился на отметке 3482,48 пункта. Рост с начала года составил почти 6%. Валютный индекс РТС достигал отметки 1488,56 пункта — максимума с 25 февраля прошлого года. Как отмечает управляющий активами «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович, рост российского рынка был обусловлен в первую очередь положительной динамикой американского рынка, который сильно вырос во время «новогодних каникул» в России. «Низкие ставки, выкуп активов и прямая раздача денег населению позволяют поддерживать рост. К тому же ожидается еще один большой пакет помощи от демократического большинства в Конгрессе США»,— отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев