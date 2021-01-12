Абрамченко Виктория Валериевна

Родилась 22 мая 1975 года в Черногорске (Хакасия). Окончила Красноярский государственный аграрный университет (1998) и Российскую академию госслужбы (2004).

В 1998–2000 годах работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Роскомзема, в 2000–2001 годах — в ФГУ «Земельная кадастровая палата». С 2001 по 2005 год занимала различные должности, в том числе заместителя начальника управления в Росземкадастре и Роснедвижимости. В 2005–2011 годах работала в Минэкономразвития РФ, занимала должность заместителя директора департамента недвижимости. С 2011 года — заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). С 2012 по 2015 год — директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза. В 2015–2016 годах — статс-секретарь—заместитель министра сельского хозяйства Александра Ткачева. С 13 октября 2016 года — заместитель главы Минэкономразвития и руководитель Росреестра. 21 января 2020 года назначена вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.