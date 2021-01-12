Краевой масс-штаб

В администрации губернатора Пермского края приступили к формированию штаба для подготовки выборов в Госдуму РФ, региональный парламент и Пермскую думу. Также ведутся переговоры о работе на выборах в Прикамье с политтехнологом и помощником сенатора от Удмуртии Юрия Федорова Константином Труфановым. Он может курировать кампании провластных кандидатов. Ранее господин Труфанов работал в регионе во время голосования по поправкам к Конституции. Эксперты считают, что краевые власти могут добиться успеха на выборах, если смогут «извлечь уроки» из прошлогодних кампаний.

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, в Пермском крае начались консультации по формированию регионального штаба для подготовки трех кампаний, предстоящих в 2021 году. Это выборы в Госдуму РФ (по одномандатным округам на территории Прикамья), законодательное собрание и Пермскую думу.

«Штаб будет заниматься организацией голосования в целом. А с кандидатами, лояльными региональной власти, будет работать реготделение „Единой России“ и приглашенные технологи»,— поделился собеседник, близкий к руководству Прикамья. По информации „Ъ-Прикамье“, предвыборный штаб могут возглавить руководитель администрации губернатора Пермского края Леонид Политов либо заместитель главы администрации руководителя региона, директор департамента внутренней политики Александр Смертин.

В целом источники „Ъ-Прикамье“ предполагают, что состав штаба «будет не сильно отличаться от команды, работавшей на выборах губернатора Пермского края» в 2020 году. Тогда штаб возглавлял Леонид Политов. Кроме него в эту структуру входили: Александр Смертин, заместитель руководителя департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления Андрей Ганзий, замглавы администрации губернатора Николай Иванов, глава аппарата правительства региона Елена Анисимова, политтехнологи Юрий Исаев, Алексей Чусовитин и Андрей Резвых, а также депутат Пермской гордумы Александр Филиппов. Как утверждают осведомленные собеседники, Алексей Чусовитин и Юрий Исаев, скорее всего, войдут в состав штаба по подготовке кампаний 2020 года.

Несколько собеседников, близких к региональным властям, сообщили „Ъ-Прикамье“ о переговорах с помощником сенатора от Удмуртии Юрия Федорова Константином Труфановым о работе в Пермском крае. По словам источников, господин Труфанов может курировать кампании провластных кандидатов на предстоящих выборах. «Но пока все на стадии переговоров, делать окончательные выводы о составе штаба преждевременно»,— отметил собеседник, близкий к краевым властям.

Константин Труфанов окончил Удмуртский государственный университет по специальности «географ, специалист по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов». Работал в местных СМИ, являлся регио­нальным представителем информационного агентства «Интерфакс». В 2009 году возглавил пресс-службу регионального отделения «Единой России» в Удмуртии. В 2010–2015 годах работал советником главы Ижевска. С 2017 года является помощником сенатора Юрия Федорова. Считается близким к столичному политтехнологу Григорию Казанкову.

Как отмечают собеседники „Ъ-Прикамье“, господин Труфанов уже работал в Прикамье в прошлом году — во время голосования по поправкам к Конституции РФ.

В голосовании по поправкам поучаствовали 52,5% от общего числа избирателей Прикамья. Внесение изменений в Конституцию поддержали 70,75% проголосовавших.

Политический консультант Людмила Ознобишина отмечает, что в 2021 году краевые власти столкнутся с «качественно иным уровнем задач». «По своему содержанию кампании 2020 года были линейные и с предсказуемым результатом. В 2021 году кроме формирования законодательных и представительных органов власти краевым властям предстоит решить еще одну важную задачу — подтвердить и легитимизировать политический вес губернатора»,— полагает эксперт.

«При этом нужно постараться не взрастить политиков федерального уровня, которые будут представлять постоянную угрозу и составлять конкуренцию действующему губернатору. Безусловно, это, с одной стороны, требует тонкой настройки и „нахождения на земле“, а с другой — важно не допустить электоральных просчетов. На мой взгляд, аппаратной конфигурации придают слишком большое значение. Важнее не кто возглавит штаб, а эффективность команды в целом, способность извлечь уроки из общероссийского голосования и выборов 2020 года»,— добавляет Людмила Ознобишина.

Константин Кадочников, Вячеслав Суханов