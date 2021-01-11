«Локомотив» упустил победу в матче КХЛ со «Спартаком»

11 января ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве встречался со столичным «Спартаком». Железнодорожники вели по ходу встречи со счетом 3:1, однако матч на ледовой арене ЦСКА закончился со счетом 4:3 в пользу «Спартака».

Первый период матча остался за «Локомотивом», забросившем две шайбы. Отличились Андре Петерссон и Александр Дарьин. В начале второго периода спартаковец Анатолий Никонцев распечатал ворота железнодорожников. А через 10 минут Максим Осипов отправил в ворота хозяев третью шайбу. На восьмой минуте третьего периода спартаковцы снова сократили отставание до минимума. Шайбу в большинстве забросил Илья Талалуев. За три минуты до конца встречи спартаковец Евгений Кулик сравнял счет. А за минуту до конца матча Сергей Широков вывел «Спартак» вперед.

Это четвертый матч команд в регулярном чемпионате КХЛ нового сезона. Первые три выиграл «Локомотив». Первый раз в матче открытия чемпионата 3 сентября в Ярославле железнодорожники одержали уверенную победу со счетом 7:2. Второй раз 8 октября в Москве «Локомотив» выиграл у «Спартака» в овертайме со счетом 2:1. В третьей встрече 20 октября железнодорожники выиграли по буллитам со счетом 1:0.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» проводит в в Ярославле. 14 января ярославская команда на люду «Арены 2000» принимает московский клуб ЦСКА.

Антон Антонов