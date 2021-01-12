Мэрию занос водит

Прокуратура Саратовской области объявила предостережение главе Саратова Михаилу Исаеву из-за несвоевременной уборки снега в городе. Надзорный орган пришел к выводу, что у администрации были достаточные ресурсы, чтобы ликвидировать последствия снегопада, продолжавшегося в Саратове два дня, но городские власти их не использовали. Начата проверка обоснованности расходования бюджетных средств на вывоз снега муниципальными учреждениями. Администрация Саратова уверяет, что на уборку улиц выведено достаточное количество техники, но претензии прокуратуры не комментирует.

Прокуратура Саратовской области начала проверку финансово­хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Саратова, чтобы выяснить обоснованность расходования средств на вывоз снега, сообщили „Ъ“ в региональном надзорном органе. По итогам проверки, проведенной по поручению главы ведомства Сергея Филипенко, сотрудники прокуратуры обнаружили, что при наличии спецтехники и финансовой возможности администрация Саратова не использует ее в полной мере для расчистки улиц областного центра.

В прокуратуре пояснили, что содержанием дорог и общественных территорий в Саратове занимаются подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города МБУ «Служба благоустройства города», МБУ «Дорстрой» и МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города». На 2020 год комитету были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 660,2 млн руб., с учетом дополнительно выделенных средств областного бюджета — 731 млн руб. В прокуратуре отметили, что в распоряжении города находились 342 единицы техники и 1156 сотрудников. Все машины, согласно данным надзорного органа, находились в надлежащем техническом состоянии. В 2020 году специализированная техника не закупалась.

«Таким образом, до начала зимнего периода администрация МО „Город Саратов“ гарантировала наличие сил и средств для качественного содержания улично-дорожной сети города»,— пояснили в прокуратуре. При этом несколько дней организованного прокуратурой мониторинга показали, что фактически использовались лишь 230–250 единиц специализированной техники из 342.

«По результатам проведенных в 2021 году органами прокуратуры мероприятий вскрыто более 340 нарушений закона, в целях устранения которых прокурорами подготовлено 162 представления об устранении нарушений закона, 17 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 7.22 КоАП РФ и два постановления по ст. 14.1.3 КоАП РФ, объявлено 66 предостережений»,— отметили в прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что анализ муниципальных контрактов показал, что муниципальные бюджетные учреждения заключили контракты на уборку снега с одними и теми же индивидуальными предпринимателями, что делает невозможным уборку снега одновременно во всех районах города.

Во Фрунзенском районе Саратова при проверке уборки придомовых территорий прокуратура обнаружила, что очисткой тротуаров от снега по контракту занималось ООО «БлагоустройствоФ», в котором числится один сотрудник — директор Алексей Тулупов. ООО передало работы индивидуальному предпринимателю, забрав себе 7,5% от суммы контракта.

Прокуратура также обратила внимание на то, что согласно сведениям коммунальных служб вывезено более 79 тыс. куб.м, тогда как по данным полигонов общий объем принятого снега составил около 47 тыс. куб.м.

Прокурор области Сергей Филипенко отметил, что неблагоприятные погодные условия показали «фактическую неспособность сотрудников администрации Саратова привести в порядок общественные территории».

О результатах прокурорских проверок проинформирован начальник Государственной жилищной инспекции Саратовской области Сергей Вербин, которому указано на необходимость активизации контрольно-надзорной ­деятельности.

Сильные снегопады в Саратове продолжались в пятницу 9 декабря и в субботу 10 января. По данным ГУ МЧС по Саратовской области два дня подряд в городе наблюдались обильные осадки: гололед (6–19 мм), налипание мокрого снега (11–34 мм). Согласно информации Саратовского регионального гидрометцентра, во второй половине этой неделе также ожидаются обильные осадки в виде снега и снега с дождем.

В первый день снегопадов администрация Саратова сообщила, что в очистке улиц и тротуаров было задействовано 250 единиц техники и около 150 рабочих. Также на уборку вышли 1789 дворников и 80 спецмашин управляющих компаний. На утро 11 января на расчистку снега было выведено 279 единиц муниципальной техники. За сутки с улиц областного центра было вывезено 12,3 тыс. куб. м снежных и ледяных отложений. Специальные службы использовали 139 т пескосоляной смеси и 74 т реагентов.

Позицию областной прокуратуры мэрия Саратова пока не комментировала. В минувшие выходные первый заместитель главы администрации Саратова Сергей Грачев заявлял, что поставлена задача полностью очистить город от снежных завалов к понедельнику 11 января, однако вчера в течение дня работы завершены не были.

Сергей Петунин