Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных 1,3 млн владельцев Hyundai

Роскомнадзор потребовал от Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных 1,3 млн владельцев автомобилей этой марки, сообщает «Интерфакс». В ведомстве уточнили, что обращения от граждан по этой теме в Роскомнадзор не поступали.

Если информация об утечке подтвердится, ведомство просит сообщить о причинах ее возникновения. Также компании нужно будет сообщить о мерах, принятых для минимизации рисков доступа к данным неограниченного круга лиц.

Ранее сообщалось, что база данных 1,3 млн российских владельцев автомобилей Hyundai выставлена на продажу на теневых форумах. В ней содержатся в том числе адреса пользователей, информация об автомобилях и заказе запчастей.

Подробности — в материале “Ъ” «Докатились до утечки».