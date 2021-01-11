«Автомобилист» победил «Йокерит» 2:0

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге в рамках чемпионата КХЛ обыграл «Йокерит» (Хельсинки) со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

«На девятой минуте Георгий Белоусов открыл счет, второй период, несмотря на обилие штрафов с обеих сторон, прошел без голов. На 56-й минуте Питер Холланд все-таки реализовал большинство. Под конец встречи гости сняли вратаря, но “Автомобилист” сумел оставить свои ворота в неприкосновенности»,— рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Это второй матч подряд между клубами. 10 января они уже встретились в Екатеринбурге. Тогда победу одержал «Йокерит» со счетом 3:2.

Следующую игру «Автомобилист» проведет в Москве 13 января со «Спартаком». В Екатеринбурге ближайший матч 17 января с омским «Авангардом».