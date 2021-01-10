«Автомобилист» уступил «Йокериту»

Матч чемпионата КХЛ «Йокерит» (Хельсинки) – «Автомобилист» закончился со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Хотя игра проходила в Екатеринбурге, формально хозяином считался «Йокерит».

«Первый период прошел без голов, сразу после перерыва “Йокерит” открыл счет, затем Алексей Макеев реализовал большинство, но “джокеры” снова вышли вперед. В третьем периоде Павел Дацюк сравнял счет, затем “Автомобилист” выстоял два меньшинства подряд, но в равных составах “Йокерит” все же забросил третью шайбу»,— рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Следующую игру «Автомобилист» проведет в Екатеринбурге 11 января вновь с «Йокеритом» (Хельсинки). На этот раз уральцы будут на правах хозяев.