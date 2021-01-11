В Новороссийске в 2021 году высадят кленовую аллею

В Новороссийске началась закладка кленовой аллеи, сообщает пресс-служба администрации города. Она расположится вдоль Мысхакского шоссе.

«Зеленые насаждения не только улучшат экологическую обстановку на одной из оживленных магистралей Новороссийска, но и создадут ей эффектное ландшафтное обрамление», - говорится в сообщении мэрии.

Деревья и кустарники для будущей аллеи выбирали с учетом местного климата. Помимо кленов здесь высадят шаровидные туи и декоративные кусты дерена сорта «Сибирика». Для создания благоприятных условий для саженцев учтены агротехнические требования, предусмотрена автоматическая система полива деревьев.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодарском крае до конца 2021 года благоустроят 235 парков, скверов и придомовых территорий. 190 объектов находятся в сельской местности. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Наталья Решетняк