Сеть частных клиник «Медси» начала прививать москвичей от коронавируса «Спутником V»

Сеть частных клиник «Медси» начала прививать москвичей от коронавируса вакциной «Спутник V». Прививку на сегодняшний день получили 615 человек.

«Вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" стартовала в "Медси" 24 декабря»,— приводит ТАСС слова заместителя медицинского директора «Медси» Ксении Шеховцовой.

Как сообщается на сайте клиники, вакцинация в клиниках компании доступна только при наличии московской прописки. Сама вакцина предоставляется бесплатно. Отдельно оплачиваются введение вакцины (650 руб.) и консультация терапевта (1200 руб.). Осмотр обязателен на обоих этапах вакцинации.

Привиться могут те, кто не болел, а также перенесшие инфекцию более шести месяцев назад. Перед вакцинацией рекомендуется пройти тест на антитела или исследование методом ПЦР. Кроме того, привившимся рекомендуется сдать кровь на антитела.

Вакцина «Спутник V» была разработана Центром имени Гамалеи, в России ее официально зарегистрировали 11 августа 2020 года. Помимо нее в РФ зарегистрирована вторая вакцина от COVID-19 — «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор». В начале декабря она была введена в гражданский оборот.

О вакцинации против коронавируса в мире — в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».