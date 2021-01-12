«Дакар-2021»

После восьми из 12 этапов
Мотоциклы. 1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, Honda) — 32:00.11. 2. Тоби Прайс (Австралия, KTM) — отставание 1.06. 3. Сэм Сандерленд (Великобритания, KTM) — 5.57.
Квадроциклы. 1. Мануэль Андухар (Аргентина) — 40:08.45. 2. Александр Жиру (Франция, Team Giroud) — отставание 19.43. 3. Джованни Энрико (Чили) — 26.00.
SSV. 1. Остин Джонс (США, Can-Am) — 36:13.48. 2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — 19.51. 3. Арон Домжала (Польша, Can-Am) — 30.31. 4. Сергей Карякин (Россия, Snag Racing) — 47.24.
Внедорожники. 1. Стефан Петерансель (Франция, Mini) — 29:36.49. 2. Насер аль-Атыйя (Катар, Toyota) — отставание 4.50. 3. Карлос Сайнс (Испания, Mini) — 38.55… 6. Владимир Васильев (Россия, X-Raid Team) — 2:42.00.
Грузовики. 1. Дмитрий Сотников (Россия, «КамАЗ-мастер») — 32:34. 18. 2. Антон Шибалов (Россия, «КамАЗ-мастер») — 43.28. 3. Айрат Мардеев (Россия, «КамАЗ-мастер») — 1:13.15… 7. Андрей Каргинов (Россия, «КамАЗ-мастер») — 2:35.55.