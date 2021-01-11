«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Куда можно вложить миллион и более рублей? Какие основные тенденции существуют на мировом рынке? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Рост доходности неизбежно приведет американские облигации к уровню 1,20, а, может быть, и выше, что вызовет распродажи на рынках. Собственно, такое уже частично происходит в Европе и Соединенных Штатах. Отсюда естественное преимущество получает доллар. Мы уже видим, как американская валюта стала активно укрепляться по отношению к европейской — индекс не опускается ниже 90 пунктов. Так что идея на ближайшее время — это, конечно, американский доллар. Стоит занять короткие позиции по фондовому рынку США, особенно в технологическом секторе, где представлены мелкие и средние компаний — они принесут успех. Американский доллар будет активнее укрепляться к валютам стран с развивающейся экономикой, прежде всего, в этот список входит Российская Федерация. Рубль будет активно снижаться с технической точки зрения после прохождения порога в 76 по отношению к американскому доллару.

Полная версия программы: